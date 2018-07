So ziemlich genau bei der Marke von 10 Euro begann bei der Aixtron-Aktie Anfang Juli ein Rebound. Alleine am Mittwoch konnte die Aktie im Xetra-Handel ca. 4,9% auf 12,75 Euro zulegen. Nächste Station könnte nun ein Zwischenhoch vom Juni bei ca. 13,50 Euro sein - sofern der Rebound noch gewissermaßen genügend Luft hat und ihm nicht die Puste ausgeht. Rückenwind könnte ein weiterer Auftrag für Aixtron geben, den das Unternehmen diese Woche gemeldet hat. So habe der Kunde Xiamen Changelight Co., ... (Peter Niedermeyer)

