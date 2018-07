Das ist schon interessant, wenn ein Unternehmen sich gegen die eigene Aufteilung zunächst zumindest latent sträubt - dann doch zustimmt. So in etwa sehen wir das derzeit bei Innogy. Bekanntlich will E.ON Innogy übernehmen. Innogy-Großaktionär RWE unterstützt das im Rahmen einer größeren Einigung mit E.ON und das Aktienpaket von RWE an Innogy ist E.ON insofern relativ sicher. Beim Übernahmeangebot an die restlichen Innogy-Aktionäre läuft derzeit noch eine Frist, in der diese ihre Innogy-Aktien ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...