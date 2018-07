Zürich (awp) - Die Ringier Axel Springer Media beteiligt sich an No Fluff Jobs, dem Betreiber der polnischen Jobplattform nofluffjobs.com. Dabei sei ein Anteil von 44 Prozent erworben worden, wie das Medienhaus am Donnerstag mitteilt. Die restlichen Anteile am Unternehmen wird das Gründerteam halten. Magdalena Gawlowska-Bujok ...

Den vollständigen Artikel lesen ...