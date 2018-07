Das deutsch-französische Zugbündnis macht gute Fortschritte: Trotz anfänglicher Fusions-Bedenken verzeichnet Alstom nun große Aufträge.

Der französische TGV-Hersteller Alstom zeigt vor der geplanten Übernahme durch Siemens Stärke. Der Umsatz sei im ersten Quartal 2018/19 (per Ende Juni) um 14 Prozent auf 2,02 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Bahntechnik-Konzern am Donnerstag in Paris mit. Grund dafür waren vor allem Großaufträge aus dem Nahen Osten.

Der Auftragseingang schnellte sogar um 38 Prozent auf 2,64 Milliarden Euro nach oben. Größter Meilenstein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...