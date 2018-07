Der aktuelle Quartalsbericht des Netzwerkausrüster Adva Optical Networking dürfte die Anleger zufrieden stellen. Denn obwohl das Unternehmen auf den ersten Blick einen deutlichen Umsatz- und Gewinneinbruch gegenüber den Vorjahresergebnissen verbuchen musste, zeigen sich doch klare Erholungsansätze. Dazu müssen Sie als Anleger wissen, dass Adva im vergangenen Jahr einige schwere operative Rückschläge verkraften musste. So fiel ein Großkunde in den USA komplett weg, was zu einem Einbruch des Geschäftes ... (Carsten Müller)

