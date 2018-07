Bei der jüngsten Hauptversammlung der QSC AG wurde auch darüber abgestimmt, ob das Segment "Telekommunikation" in eine separate Tochtergesellschaft (die derzeit zu 100% der QSC AG gehört) ausgegliedert werden soll. Dieser Tagesordnungspunkt erhielt - wie die anderen Tagesordnungspunkte auch - eine mehrheitliche und deutliche Zustimmung. Ich weise darauf hin, dass ich bei QSC investiert bin. Natürlich besteht nun die Spekulation, was der Hintergrund dieser Ausgliederung ist. In dem Kontext gilt ... (Peter Niedermeyer)

