Tagesausblick für 20.07.: DAX pausiert. Dollar und Gold schwächeln!

Nach fünf Gewinntagen in Folge und einem Plus von zeitweise knapp 400 Punkten im DAX konsolidierten DAX & Co heute ein wenig. Weder Wirtschaftsdaten noch Unternehmenszahlen konnten entscheidende Impulse liefern. Zum Handelsschluss sackte der Index knapp unter 12.700 Punkte. Im übrigen Europa und in den USA verbuchten die meisten Standardwerteindizes heute ebenfalls Verluste.

Der Ölpreis konnte sich nach den jüngsten Abschlägen wieder fangen. So notiert das Barrel Brent aktuell bei USD 73,30. Der Euro/US-Dollar gibt hingegen den dritten Tag in Folge nach und setzt nun auf der Marke von 1,16 US-Dollar auf. Unvermindert abwärts geht es derweil auch mit dem Goldpreis. Heute sank der Preis für das Edelmetall unter 1.220 USD pro Feinunze.

Morgen stehen nur wenige Daten im Kalender. Inmitten der Berichtssaison ist dennoch mit der einen oder anderen Überraschung zu rechnen.

Unternehmen im Fokus

Heute profitierten die Aktien der Deutschen Post und Daimler von positiven Analystenkommentaren. Die Aktie von Software AG zeigte nach dem gestrigen Abschlag heute einen starken Rebound. Die Zahlen fielen schließlich überraschend gut aus. Gegen den Trend stellten sich heute zudem Biotechnologieaktien wie Evotec und MorphoSys. Dies spiegelt sich auch an der freundlichen Entwicklung des European Biotech Index wider. Anleger sollten zudem ein Auge auf die Aktie von Fielmann werfen. Ende Juni kam das Papier nach einer Gewinnrevision deutlich unter Druck. Nun gibt es erste Anzeichen für eine Erholung. Die schwachen Gewinnmargen beim Zahlenwerk von SAP wurden von einigen Marktteilnehmern zum Anlass genommen, das Softwarepapier zu verkaufen.

Aus den USA wird morgen unter anderem General Electric und Honeywell Zahlen zum abgelaufenen Quartal bekanntgeben. Weiterhin im Fokus stehen die großen Flugzeugbauer. Derzeit findet die internationale Messe für die Luft- und Raumfahrt in Farnborough statt.

Wichtige Termine

Europa - Leistungsbilanz Euro-Zone, Mai

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.760/12.800/13.000/13.150 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.450/12.500/12.630 Punkte

Der starken Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage gab der DAX etwas ab. Die Unterstützungszone von 12.600/12.630 Punkten ist aktuell jedoch nicht in Gefahr. Der kurzfristige Aufwärtstrend bleibt somit intakt. Die nächste Hürde liegt weiterhin im Bereich von 12.760 Punkten.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 16.05.2018 - 19.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 20.7.2013 - 19.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

