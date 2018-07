(shareribs.com) Frankfurt / New York 19.07.18 - Technologie-Aktien zeigten sich im deutschen Handel leichter, der TecDAX korrigierte aber weniger stark als MDAX und DAX. In New York liegt die NASDAQ ebenfalls unter Druck, wobei unter anderem Ebay belasten. Der DAX korrigierte um 0,6 Prozent auf 12.686 Punkte. Hier schafften die Papiere von Deutsche Post, Daimler und Volkswagen leichte Kursgewinne. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...