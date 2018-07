In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 19.07. 17:08: Warum Banken wie Goldman Sachs und UBS mit ihren WM-Prognosen völlig daneben lagenDie WM 2018, die am Sonntag endete, war für viele ein voller Erfolg. Glänzende Fußballmomente, ein starkes Finale und wenig Ärger auf dem Platz und am Spielfeldrand. Au&szl...>> Artikel lesen 19.07. 16:59: Einer wichtigen Zahl in der Bankenbranche droht der Tod und die Weltwirtschaft ist nicht darauf vorbereitetIn drei Jahren könnte sich die Finanzwelt von einer Zahl verabschieden müssen, der viele Daten zugrunde liegen. Bislang ist noch nicht klar, wie es dann weiter geht. Der Referenzzinss...>> Artikel lesen 19.07....

Den vollständigen Artikel lesen ...