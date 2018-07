Aggressive Aktionäre werden in Zukunft immer mehr deutsche Konzerne angreifen, die sie für unterbewertet halten. Die Investoren decken dabei häufig Missstände auf - und stellen den Kapitalismus made in Germany infrage.

Am Tag danach hängt im gläsernen Treppenhaus der Zentrale in Essen ein großes weißes Papierherz. Ein unbekannter Angestellter von Thyssenkrupp hat in dünnen Buchstaben "Danke!! Heinrich" darauf gekritzelt, einen Abschiedsgruß an den beliebten Vorstandschef. Und Konzernbetriebsratsboss Wilhelm Segerath sagt: "Trocknet eure Tränen. Wir müssen jetzt nach vorne schauen."

Eine gute Woche später hat nicht nur Heinrich Hiesinger seinen Posten geräumt, auch Aufsichtsratschef Ulrich Lehner tritt zum Monatsende ab. Damit ist die Sorge in Essen in Panik umgeschlagen, die Anspannung in Angst: Lehner hat in einer knappen Erklärung keinen Zweifel daran gelassen, dass es im Konzern bald ungemütlich zugehen könnte. Das Vertrauen wichtiger Aktionäre sei beschädigt. Gleichwohl sollten eine Zerschlagung und der Verlust vieler Arbeitsplätze "keine Option" sein. Es klingt wie eine Bitte, wie ein Flehen. Und die Beschäftigten meinen, genau zu wissen, dass jetzt buchstäblich einschneidende Veränderungen anstehen - und wer die zu verantworten hat: Ein Arbeitnehmervertreter warnt vor der "zerstörerischen Kraft dieses Investors".

Der US-Fonds Elliott hat sich vor einigen Wochen mit einem Anteil von rund drei Prozent bei Thyssenkrupp eingekauft und umgehend mehr Rendite und den Rücktritt Hiesingers gefordert. Die Amerikaner unterstützen damit nicht nur den Kurs der schwedischen Investmentgesellschaft Cevian, die den Vorstandschef schon seit Jahren vor sich hertreibt. Sondern sie haben mit ihrem aggressiven Auftreten auch eine Kettenreaktion ausgelöst, die außer Kontrolle zu geraten droht. Nichts ist mehr unmöglich. Die Zerschlagung des Mischkonzerns. Das Ende von Thyssenkrupp. Alles denkbar.

Das ganz große Wirtschaftsdrama aber spielt nicht nur in Essen, sondern auch in Berlin und Brüssel - und in den Zentralen der Weltfinanzindustrie. Bei der Attacke der "aktivistischen Investoren" geht es nicht nur um die Frage, wer künftig das Traditionsunternehmen führt. Ob der Mischkonzern sein Geschäft mit Aufzügen abspaltet. Wie hoch sein Anteil beim geplanten Gemeinschaftsunternehmen mit dem indischen Stahlkonzern Tata ausfällt. Es geht vor allem um die Frage, welchen Kapitalismus wir uns in Europa wünschen. Und wie deutsche Unternehmen künftig geführt werden.

Sollen reine Kapitalinteressen im Vordergrund stehen? Oder muss ein Unternehmen die Interessen der Eigentümer mit denen von Arbeitnehmern und Kunden abgleichen? Sind Manager bloß Marionetten, Dienstleister von Geldinteressen, die den Wert von Unternehmen im Sinne der Aktionäre möglichst maximal steigern sollen? Sind Fonds wie Elliott nützliche Arbeitsbienen, die auf Missstände hinweisen und Rechte der Aktionäre gegenüber einem selbstgefälligen Führungspersonal durchsetzen? Oder fallen sie wie Heuschrecken über unschuldige Opfer her, um sich von der Substanz der Unternehmen zu nähren?

Fest steht: Aktivisten wie Elliott und Cevian legen in Europa gerade erst so richtig los: "Sie haben Rekordsummen an Kapital eingesammelt und suchen attraktive Ziele", sagt Ken Oliver Fritz, Co-Deutschlandchef der US-Investmentbank Lazard. In den USA habe es bereits viele erfolgreiche Kampagnen gegeben. Und "in Europa sind viele Unternehmen aus Sicht von Aktivisten nicht optimal aufgestellt". Gerade in Deutschland vereinigten viele Unternehmen lose zusammenhängende Geschäftsaktivitäten unter einem Dach. Für Aktivisten sind solche Konglomerate ein besonders beliebtes Ziel.

Aggressive Fonds haben 2017 bei weltweit 193 Kampagnen 62 Milliarden US-Dollar investiert, mehr als doppelt so viel wie im Jahr zuvor. 22 Milliarden Dollar legten sie in Europa an - doppelt so viel wie im Durchschnitt der Vorjahre. In Deutschland stieg Elliott im Oktober beim Maschinenbauer Gea ein und setzte schnell den Abschied von Vorstandschef Jürg Oleas durch. Und damit nicht genug: In einem Schreiben kritisierten die Amerikaner vor ein paar Tagen "begrenzte Fortschritte" bei der Umsetzung eines Transformationsprogramms und "besorgniserregende Corporate-Governance-Probleme".

Einige Pioniere haben in Deutschland schon lange Vorarbeit geleistet. Der ehemalige US-Aufklärungsoffizier Guy Wyser-Pratte investiert seit 1991 vor allem in europäische Unternehmen. Er stieg unter anderem beim Reiseveranstalter TUI, bei der Rüstungsschmiede Rheinmetall und beim Satellitenhersteller OHB ein - und meistens mit sattem Gewinn wieder aus. Europa sei interessant, weil es in vielen Unternehmen keine "effektive Corporate Governance" gebe und eine "Eigenkapitalkultur" fehle, sagt Wyser-Pratte. Zudem existierten keine europaweit gültigen Regeln für Übernahmen. Die Rechtsunterschiede könne er nutzen.

Psychologischer Druck

Mit Carl Icahn, 82, mischt in Europa auch einer der bekanntesten Investoren mit: Vor 15 Jahren gehörte er zu den ersten Geldgebern des Thysenkrupp-Aktionärs Cevian. Auf dessen Expertise vertraut er bis heute: "Der Einstieg bei Cevian war eines der besten Geschäfte meines Lebens", sagt Icahn. Sein Vermögen wird aktuell auf 19 Milliarden Dollar geschätzt. In den USA setzte Icahn, der Präsident Donald Trump einige Monate lang offiziell als Berater diente, zuletzt die Abspaltung des Bezahldienstes PayPal von Ebay durch - und legte sich als Investor sogar mit Apple an.

Auch in Europa nehmen Aktivisten längst den Kampf mit den ganz Großen auf. So hat sich der US-Investor Daniel Loeb mit seinem Hedgefonds Third Point im vergangenen Sommer am Schweizer Lebensmittelgiganten Nestlé festgebissen. Seinen schmalen Anteil von 1,3 Prozent der Aktien ließ er sich mehr als drei Milliarden Euro kosten. Vor wenigen Wochen attackierte Loeb zum wiederholten Mal den Verwaltungsrat, dessen Präsidenten Paul Bulcke sowie den deutschen Nestlé-Chef Ulf Mark Schneider.

In ...

