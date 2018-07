Der amerikanische Halbleiterkonzern Intel (ISIN: US4581401001, NASDAQ: INTC) zahlt am 1. September 2018 eine Quartalsdividende in Höhe von 30 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre aus (Record date ist der 7. August 2018), wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Somit werden auf das Jahr hochgerechnet 1,20 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Börsenkurs von 51,98 ...

