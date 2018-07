Die internationale Politik bestimmt erneut die Kurse. Die Anleger halten größtenteils die Füße still. Auftrieb bekommen RWE-Papiere.

Die Vorgaben aus den USA und Fernost fallen negativ ausAutozölle rücken in den Fokus der AnlegerIm Blick: Merkels Sommerpressekonferenz

Die wichtigsten Indizes im Überblick

Am Freitag zeigen sich die Anleger zurückhaltend. Der Dax wird im vorbörslichen Handel tiefer erwartet, nachdem er am Donnerstag 0,6 Prozent schwächer bei 12.686 Punkten schloss.

Auch die Börsen in New York und Fernost deuten auf einen eher verlustreichen Tag hin. An der Wall Street hatten die Quartalszahlen von Ebay und Alcoa den Anlegern die Kauflaune verdorben - der Dow Jones verlor 0,5 Prozent auf 25.064 Punkte.

Die Börse Tokio war wiederum war durch den näher rückenden Handelsstreit belastet. Der Nikkei-Index verlor zuletzt 0,3 Prozent auf 22.700 Zähler.

Auf den Devisenmärkten hat der Euro zuletzt etwas zugelegt. Die Gemeinschaftswährung ...

