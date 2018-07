Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Boeing -1,36% auf 355,33, davor 5 Tage im Plus (5,76% Zuwachs von 340,6 auf 360,23), Biogen Idec -0,11% auf 358,11, davor 5 Tage im Plus (4,19% Zuwachs von 344,1 auf 358,51), Siemens -0,32% auf 117,98, davor 5 Tage im Plus (2,37% Zuwachs von 115,62 auf 118,36), DAX -0,62% auf 12686,3, davor 5 Tage im Plus (2,81% Zuwachs von 12417,1 auf 12765,9), Evonik -0,57% auf 31,52, davor 5 Tage im Plus (7,68% Zuwachs von 29,44 auf 31,7), FACC -4,22% auf 19,08, davor 5 Tage im Plus (20,29% Zuwachs von 16,56 auf 19,92), Hannover Rück-0,89% auf 111,8, davor 5 Tage im Plus (3,39% Zuwachs von 109,1 auf 112,8), Generali Assicuraz. -0,41% auf 14,61, davor 5 Tage im Plus (2,12% Zuwachs von 14,37 auf 14,67), Allianz -0,56% auf 183,68, davor 5 Tage im Plus (3,15% Zuwachs...

