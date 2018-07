Dietlikon/Sursee (ots) -



T&N übernimmt das in Sursee ansässige Unternehmen BrainConsult.

«Gemeinsam zum Ziel» ist auch das Credo von T&N, deshalb ist Stephan

Tanner überzeugt, mit T&N den richtigen Partner gefunden zu haben.

Mit den Kernkompetenzen beider Unternehmen, können die Synergien

optimal ausgeschöpft und die Marktstellung ausgebaut werden.



Stephan Tanner wird sich zukünftig auf die Beratung und das

Coaching konzentrieren. Für eine reibungslose Integration begleitet

er die BrainConsult/T&N bis Ende 2018.



BrainConsult wird als Tochtergesellschaft der T&N weitergeführt.

Alle Mitarbeiter bleiben und freuen sich, im erweiterten Team vom

Standort Sursee und neu auch vom T&N Standort in Olten aus tätig zu

sein. Die operative Führung für den Standort Sursee übernimmt Florian

Gehrig unter der Leitung von David Dietschi, Leiter Mittelland T&N.

Die Kunden der BrainConsult profitieren von einem grösseren Team und

erweiterten Leistungs-Portfolio.



«Hybrid Cloud, Microsoft Azure, neue Arbeitsformen im Rahmen der

Digitalisierung sind die Themen der Zukunft. Deshalb ist die

Übernahme der BrainConsult genau in unserer strategischen

Weiterentwicklung», so Hermann Graf, Inhaber der T&N AG.



Gemeinsam Weiterkommen - Intelligente und innovative ICT Lösungen

erarbeiten T&N und BrainConsult in Zukunft gemeinsam.



Über T&N



T&N IT & Communication Solutions wurde 1996 von Hermann Graf

gegründet. T&N entwickelte sich Schritt für Schritt, aus einem

kleinen dynamischen Team heraus und beschäftigt mittlerweile rund 140

Mitarbeitende. T&N ist in der Schweiz an sechs und in Österreich an

vier Standorten vertreten. Die Firma steht für erstklassige

ICT-Lösungen.



Weiterdenken, Weitergehen, Weiterkommen heissen die Prämissen.

Informatik und Telekommunikation fliessen ineinander. Mit einem

umfassenden Dienstleistungs- und Produktportfolio bietet T&N für die

gesamte ICT effektive Lösungen wie Informatik, IP Telefonie, Cloud,

Security, welche die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.



Langjährige Technologie-Partnerschaften und erstklassige

Referenzen aus unterschiedlichsten Bereichen belegen die Kompetenz

eindrücklich.



Über BrainConsult



Gemeinsam zum Ziel: BrainConsult ist ein innovatives und

qualitätsorientiertes Unternehmen, das in den Bereichen Informatik

und angelehnte Prozesse und Verfahren tätig ist. Unser Kerngeschäft

sind umfassende Dienstleistungen, welche auf die individuellen

Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet sind. Wir sind Bindeglied

zwischen Ihrem Geschäftsmodell und der IT. Bedürfnisse unserer Kunden

zu erkennen und zu verstehen, bildet die Basis unserer

Dienstleistungen.



Originaltext: T&N Telekom & Netzwerk AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100051463

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100051463.rss2



Kontakt:

T&N AG

Corina Dicech, Marketing Manager

Industriestrasse 2 - 8305 Dietlikon

Tel. +41 44 835 36 24 - corina.dicech@tn-ict.com