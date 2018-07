Kern des Gesamtsystems ist die Hochleistungs-Verpackungsmaschine FPC5, die Non-Food-Artikel und Süßwaren mit einer Leistung von 1.500 Produkten pro Minute in Schlauchbeutel verarbeitet. Die Anlage komprimiert Pulver zunächst zu Tabletten und verpackt diese anschließend. Das System eignet sich neben Non-Food-Artikeln wie Spülmaschinen-Tabs auch zum Verpacken von Brausetabletten oder anderen Süßwaren. Außerdem können auch Brühwürfel oder Würfel aus Milchpulver verpackt werden. Die Maschine ermöglicht das Verpacken in Heißsiegel-, Kaltsiegelfolie und in wasserlösliche Folie durch sogenanntes Trennnahtschweißen bei einer Ausbringung von 1.500 Produkten/min. Durch das Trennnahtschweißen haben die in wasserlöslicher Folie verpackten Produkte keine Quersiegelflossen, was Verpackungsmaterial spart. Durch ...

