Ein Lichtstreif am Horizont für die zuletzt arg gebeutelte SeniVita Gruppe: SeniVita Sozial und INP vertiefen ihre gemeinsame Zusammenarbeit, indem INP eine weitere Pflegewohnanlage von SeniVita erwirbt. Dadurch realisiert SeniVita stille Reserven und stärkt zugleich seine Liquiditätsbasis. Heute außerdem in den News: Die von OTI Greentech angestrebte Anleiherestrukturierung scheint vorerst in trocknen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...