"Die Aktie könnte heute fliegen gehen", hieß es gestern aus Händlerkreisen über den TecDAX-Titel Morphosys. Ganz so dramatisch positiv verlief der Kursverlauf dann zwar nicht, mit einem Plus von 3,7 Prozent war das Papier in einem schwächelnden Gesamtmarkt aber trotzdem einer der Top-Performer. "Geflogen" ist Morphosys in den vergangenen Monaten aber auch so schon reichlich. Im laufenden Kalenderjahr konnte die Biotech-Aktie um über 50 Prozent zulegen, seit Ende 2016 beträgt der Anstieg sogar 140 Prozent. Für die Fortsetzung dieses Höhenflugs sorgte gestern die Nachricht über eine Partnerschaft mit Novartis bei der Entwicklung und Vermarktung des Antikörperwirkstoffs MOR106, wofür die Schweizer ab sofort die Kosten übernehmen. Zudem erhalten Morphosys und der Partner Galapagos eine Vorauszahlung von 95 Millionen Euro, potenzielle Meilensteinzahlungen von bis zu 850 Millionen Euro sowie weitere Umsatzbeteiligungen. Die Aktie stieg daraufhin auf den höchsten Stand seit Anfang dieses Jahrtausends.Was bis jetzt gut läuft, wird auch in Zukunft ...

