Noch immer sitzt Audi-Chef Rupert Stadler in Untersuchungshaft. Jetzt hat er Haftbeschwerde eingelegt. Doch selbst wenn er zurück käme, wäre nichts mehr wie es war: Die Premiummarke von VW ist ein Sanierungsfall.

Insider haben schon lange darauf gewartet: Doch erst jetzt, über vier Wochen nach seiner Festnahme, hat sein Anwalt Haftbeschwerde eingelegt. Stadler will raus aus dem Gefängnis. Mehrfach hatte er sich vernehmen lassen und dabei offenbar versucht, die Ermittler von seiner Unschuld zu überzeugen. Allein: Es half nichts. Wegen Verdunklungsgefahr blieb er weiterhin in der JVA Augsburg.

Was Stadler die Untersuchungshaft einbrockte, war sein Umgang mit dem Skandal: Er soll auch nach dem Auffliegen von Dieselgate die Aufklärung behindert haben, so der Vorwurf. Über sein Schicksal wird nun ein Richter am Münchner Landgericht entscheiden. Ihm hat das Amtsgericht München die Haftbeschwerde des Managers zur Entscheidung vorgelegt.

Doch selbst, wenn der Richter Stadler freilassen sollte - und sei es nur auf Kaution - der Manager dürfte wohl kaum wieder zurück an seinen Arbeitsplatz bei Audi in Ingolstadt kehren können. Zwar hat der Aufsichtsrat ihn auf eigenen Wunsch und bis zur Klärung des Sachverhaltes beurlaubt. Doch würde Stadler plötzlich wieder auf der Matte stehen, müsste der Aufsichtsrat wohl erneut tagen. Damit wäre einer Debatte um die Zukunft Stadlers Tür und Tor geöffnet.

Denn würde der Audi-Aufsichtsrat mit VW-Konzernchef Herbert Diess an der Spitze Stadler wieder einsetzen, müsste sich das Gremium mehr als sicher sein, dass Stadler unschuldig ist. Das jedoch kann es sich im Moment nicht sein - denn die Staatsanwälte dürften auch nach der Entlassung aus der U-Haft weiter gegen Stadler ermitteln. Und auf dem Audi-Chefsessel sitzt mit Abraham Schot längst ein Interimschef.

Hinzu kommt, dass bei einer Rückkehr Stadlers auch die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat zustimmen müssten - was derzeit unwahrscheinlich ist. So hatte Audi-Gesamtbetriebsratschef Peter Mosch erst kürzlich einen "personellen Neustart" für Audi gefordert. Audi müsse sich an der Unternehmensspitze personell nachhaltig aufstellen, sagte er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...