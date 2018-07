Einstiegsgelegenheit beim Mischkonzern 3M, Pharma vom Feinsten bei Vifor und Währungschancen mit Weltbank-Deckung beim Kanadischen Dollar: Aktien, Anleihen und Fonds für Privatanleger.

Aktientipp 1: Vifor Pharma - Drei Vorteile in einem Börsengeschäft

Die letztjährige Abspaltung des Apothekengeschäfts bringt dem Schweizer Pharmaspezialisten Vifor drei Vorteile: Erstens ist Vifor damit das margenschwächere Vertriebs- und Handelsgeschäft los, das weiter unter dem alten Namen Galenica firmiert. Zweitens kann sich Vifor auf die Entwicklung eigener Pharmazeutika konzentrieren. Das wird an der Börse höher bewertet als das Geschäft mit frei verkäuflichen Medikamenten. Und drittens war die Abspaltung via Börsengang so erfolgreich, dass Vifor rückwirkend den milliardenschweren Kauf des amerikanischen Biotechnikers Relypsa damit stemmen kann und mit 80 Prozent Eigenkapitalquote finanziell immer noch gut ausgestattet ist.

Mit dem Kauf von Relypsa bekam Vifor Veltassa ins Portfolio, ein neues Medikament gegen zu hohen und gefährlichen Kaliumspiegel im Blut. Bisher ist Veltassa etwa in den USA und Großbritannien zugelassen, bis Ende 2019 sollte es in ganz Europa auf dem Markt sein. Weltweit rechnet Vifor mit bis zu fünf Millionen Patienten, die für eine Therapie mit Veltassa infrage kämen. Nachholbedarf sehen die Vifor-Manager auch in ihrem Kerngeschäft, Medikamente gegen Eisenmangel. Vifor ist auf diesem Gebiet weltweit die Nummer eins. Dank neuer Partnerschaften in den USA und Japan könnten die Umsätze mit den schon älteren Medikamenten Ferinject und Injectafer bis 2020 die Schwelle von einer Milliarde Franken erreichen. Auf dem dritten Gebiet, Medikamente gegen Nierenkrankheiten, besteht eine Partnerschaft mit Fresenius Medical Care. Allein damit hat Vifor Zugriff auf etwa 320.000 Dialyse-Patienten.

Aktientipp 2: 3M - Ausrutscher als Chance

Es war ein Schock für die wachstumsverwöhnten Anleger des Mischkonzerns 3M, als der Nettogewinn im ersten Quartal um die Hälfte einbrach und die Prognose für 2018 gesenkt wurde. Noch immer liegt der Börsenwert aller 3M-Aktien um 23 Milliarden Euro unter dem Hoch vom Januar. Pech für die Inhaber. Für strategische Investoren aber bietet sich nun eine Einstiegsgelegenheit.

Der Gewinnrückgang des ersten Quartals ist ein Ausrutscher. Mit einem einmaligen Aufwand von knapp 900 Millionen Dollar zog 3M einen Schlussstrich unter einen jahrelangen Rechtsstreit; mit gut 200 Millionen Dollar schlugen die neuen US-Steuergesetze negativ zu Buche. Weil 3M dazu noch den Aufwand für Forschung und Entwicklung aufgestockt hat, könnte das kurzfristig Umsatz und Gewinn bremsen.

Das Erfolgsgeheimnis von 3M sind Produkte aus den unterschiedlichsten Branchen, die sich wegen besonderer Eigenschaften mit hohen Margen verkaufen lassen. Das gilt für Klassiker wie klebende Merkzettel oder Schutzfolien genauso wie für neue, nicht brennbare Chemikalien, die für die Kühlung großer Datenserver oder für Elektroautos eingesetzt werden. Auch Analysesysteme, mit denen Gesundheitsbehörden Salmonellen und andere gefährliche Keime nachweisen können, und Kopfhörer, die Schülern die Konzentration erleichtern, sind im Angebot. Dass 3M sich verstärkt auf Produkte aus Gesundheit, Umwelt und Sicherheit konzentriert, dürfte das Wachstum ankurbeln. Der Rendite kommt es zugute, wenn schwache Sparten wie die Kommunikation verkauft werden und das Geld in lukrative Zukäufe fließt.

Aktientipp 3: Lenzing - Richtig auf dem Holzweg

Der Faserhersteller Lenzing rechnet in diesem Jahr mit einem deutlichen Gewinnrückgang. Nachdem 2017 netto noch 282 Millionen Euro übrig geblieben sind, werden es in der laufenden Saison womöglich nicht einmal 200 Millionen Euro. Verantwortlich dafür sind schwache Währungen in den Schwellenländern, Preisdruck bei der Produktgruppe Viskosefasern sowie hoher Aufwand für Rohstoffe. Wegen des rückläufigen Geschäfts hat sich der Wert von Lenzing-Aktien in den vergangenen Monaten fast halbiert. Für risikobewusste Investoren sind sie nun wieder auf interessantem Einstiegsniveau.

Die entscheidende Wende könnte vom Markt für Spezialfasern kommen. Hierbei handelt es sich um hochwertige, aus Holz gewonnene Fasern, die für Lenzings industrielle Kunden (Spinnereien, Konfektionäre, Textilhersteller) und Konsumenten als nachhaltig gelten. Mit Investitionen ...

