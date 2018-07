SIGNIFIKANTE FORTSCHRITTE BEIM FE LIMITED JV PROJEKT MORCK WELL Der Farm-in Partner von Fe Limited (ASX: FEL) Sandfire Resources NL hat die Folgebohrungen beim Morck Well Joint Venture im Bryah Basin in Western Australia abgeschlossen. Lesen Sie im folgenden Link die Meldung von Proactive Investors zu den Fortschritten beim JV Projekt von Fe Limited Morck Well: Fe Limited and partners continue to make significant progress at Morck Well Joint Venture In Q2 2018 wurden im gesamten Projektgebiet 35.450 Meter an vielversprechenden Bohrungen durchgeführt. Das Morck Well Kupfer Projekt gehört Fe Limited zu 20% (zu 80% Auris Minerals Ltd).Ein Diamantkern und drei Reverse-Circulation-Bohrlöcher wurden abgeschlossen und folgende Aircore-Abschnitte wurden gemeldet: 11m @ 3.5%...

