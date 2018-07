Eine Radarauswahl aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb. Unter http://www.boerse-social.com/radar bekommt man die jeweils tagesaktuelle Radar-Liste (z.B. der Auszug unten oder mehr) bei jedem Aufruf mit aktuellen Indikationen. Auf dem Radar: DO&CODo&Co gab am Donnerstag Verhandlungen mit Turkish Airlines bekannt und sprang darauf knapp 10 Prozent nach oben. Aus http://www.boerse-social.com/postings durch "Fischer": "Es klang wie eine Tatsache, dass das Catering für Turkish Airlines am neuen Flughafen die gemeinsame Tochter von Turkish mit den Singapurern übernehmen wird. Plötzlich gibt es laut Do&Co gut verlaufende Gespräche für alle Flughäfen. Keimt Hoffnung auf? Wenn das mit den Singapurern schon so fix war? :o...

