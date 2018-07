Auch interessant: Start in China Geely startet Verkauf des zweiten Lynk & Co-Modells Ein halbes Jahr nach der Premiere des Lynk & Co 01 hat Geely mit dem etwas größeren 02 ein zweites Fahrzeug in China an den Verkaufsstart gebracht. Die junge Marke unter dem Dach der Zhejiang Geely Holding will 2018 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...