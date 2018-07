Die Quartalsberichtssaison ist am Laufen. Ersten Eindrücken zufolge konnten die Unternehmen erneut überzeugen. Richtet man den Blick in Richtung IT-Sektor, so sticht der Software-Gigant Microsoft ins Auge, der seine Umsätze im zweistelligen Bereich steigert. Der IT-Sektor boomt wie nie zuvor und ein Ende ist nicht absehbar. Auch die Tech-Unternehmen Amazon, SAP und Co sind weiterhin erfolgreich. Donald Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow lehnt sich weit aus dem Fenster und sagt eine neue Wachstums-Ära ...

Den vollständigen Artikel lesen ...