Momentan finden sich wohl weltweit wenige Unternehmen, die so oft in den Schlagzeilen auftauchen wie Tesla (ISIN: US88160R1014) und zugleich all das mit so wenig Fakten unterlegt ist. Weder positive noch negative Gerüchte können glaubwürdig untermauert werden, aber es hört einfach nicht auf. Tesla bewegt sich, wenn man sich diesen Dauerregen an "News", die keine sind, anschaut, irgendwo zwischen der Schwelle zu gigantischen Gewinnen und der totalen Pleite. Was macht man mit solch einer Aktie? Wer hier aktiv wird, muss zwangsläufig Partei ergreifen, sich entweder dem Siegeszug- oder dem Pleite-Lager anschließen. Und darauf warten, dass es auch mal taugliche Fakten gibt, die die eigene Erwartung unterfüttern.

Dieses momentane Warten auf echte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...