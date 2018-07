Die Infineon Aktie hatte es in den letzten Wochen mit einer starken Nachfrage zu tun, die den Kurs wieder über die 200-Tagelinie beförderte. Allein in der letzten Woche hat die Aktie rund 3 % Kursgewinn eingefahren. Auf vier Wochenbasis steht aber noch immer ein Verlust. Trotz des soliden Ausblicks des Wettbewerbers ASML scheint sich die große Kauf-Euphorie etwas gelegt zu haben. Am Freitag steht die Infineon Aktie mehr als 1 % im Minus.

