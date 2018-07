Die Digitalisierung der Medienwelt sorgt schon seit langem für Umwälzungen in der Branche. Nach und nach weiten sich diese aber zu einem wahren Tsunami aus. Während in den Anfangszeiten vor allem Zeitungen, Buchhandlungen und Verlage vor der digitalen Konkurrenz zittern mussten, wächst nun auch der Druck auf die ganz großen "Entertainer". Welchen Reiz digitale Angebot zum Zeitvertreib haben, liegt auf der Hand. Ob Musik, Video oder Gaming. Das Prädikat "Online" garantiert Flexibilität, einfache Zugänglichkeit und nahtlose Anpassbarkeit an individuelle Bedürfnisse. Kein Wunder also, das die Nachfrage hoch ist und entsprechende Alternativen wie Pilze aus dem Boden schießen.Wie stark der Einfluss der neuen Herausforderer in der Medienwelt tatsächlich ist, hat sich erst im Juni gezeigt. Dem Videostreaming-Anbieter Netflix ist es nach einem Höhenflug der Aktie gelungen, den Platzhirsch der Unterhaltungsindustrie - Walt Disney - von seinem Thron zu stoßen. Zumindest kurzzeitig war der Nasdaq-Konzern an der Börse mehr wert als Disney. Aktuell liefern sich die beiden ein Kopf an Kopf Rennen: Nach enttäuschenden Quartalszahlen sackte die Marktkapitalisierung von Netflix ...

