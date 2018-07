Die neuen Attacken Trumps schwächen den Dollar, was die US-Börsen stützt. Unter den Einzelwerten erreicht Microsoft eine historische Marke.

Der eskalierende amerikanisch-chinesische Handelsstreit hat am Freitag auch die Anleger an der Wall Street verunsichert. Anders als in Europa hielten sich die Abschläge aber in Grenzen. Der traditionsreiche Dow Jones notierte nach anfänglichem Minus leicht über dem Vortagsniveau, zuletzt mit 25.071 Punkten eine Handvoll fester. Die psychologisch wichtige 25.000-Punkte-Marke konnte er halten.

Der breite S&P 500 kam nicht wirklich vom Fleck und notierte mit 2805 Zählern minimal fester. Die Technologiebörse Nasdaq legte 0,3 Prozent zu auf 7377 Punkte.

"Wir erwarten, dass der Handelskonflikt gelöst wird, ehe die Welt in eine Rezession rutscht", sagte Analyst Mark ...

