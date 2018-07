Blockchains versprechen scheinbar ungeahnte Möglichkeiten. Tatsächlich hat ihr Verbreitungspotenzial aber Grenzen - und es gibt dafür gute Gründe.

Die Blockchain-Technologie, die hinter Kryptowährungen wie Bitcoin steht, ist hip. Unternehmen und Berater der Finanzbranche und darüber hinaus versprechen ungeahnte Möglichkeiten dieser Innovation.

Als Kodak im Januar ankündigte, eine Blockchain-basierte Plattform für Bildrechte mit eigener Kryptowährung anzubieten, verdreifachte sich der Aktienkurs des Unternehmens kurzzeitig. Auch im Handel mit Wertpapieren, Diamanten und Kunstwerken wird Blockchain großes Potenzial zugeschrieben.

Dabei hat vieles von dem, was als Blockchain gehypt wird, herzlich wenig mit der Bitcoin-Blockchain zu tun. Grundidee der Bitcoin-Blockchain ist es, Vertrauen zwischen Vertragsparteien, die sich kennen, zu ersetzen durch eine Validierungsmethode, die auch zwischen völlig anonymen Partnern einer Transaktion funktioniert.

Am Beispiel von Bitcoin geht das so: Etwa alle zehn Minuten werden von Nutzern beabsichtigte Transaktionen zu öffentlich einsehbaren Blöcken zusammengefasst, vergleichbar einer Seite in einem Kontobuch. Computer, die an das Bitcoin-Netzwerk angeschlossen sind, verifizieren die Echtheit, indem sie eine schwierige Rechenaufgabe lösen, die aus Informationen zu den im Block enthaltenen Transaktionen und zum vorangegangenen Block abgeleitet ist. So werden - im übertragenen Sinne - die einzelnen Seiten des Kontobuches fortlaufend mit einem Siegelfaden verbunden.

Wer Computerkapazität für die Verifizierung zur Verfügung stellt, und zuerst die Rechenaufgabe löst, wird mit einer Gebühr von den Auftraggebern der Transaktionen und durch neu geschaffene Bitcoin belohnt. Von dieser Belohnung mit neuen Bitcoin leitet sich der Name "Mining" ab, der auf die Analogie zum Schürfen von Gold verweist.

Die Daten liegen auf vielen Computern und werden überall mit neuen Daten ergänzt. Das ist eine sogenannte Distributed-Ledger-Technologie, übersetzt etwa "Methode dezentraler Kontobücher".

Viele falsche Etiketten

Dass Bitcoin so hip ist, verleitet dazu, alles was mit dezentralen Transaktionsdatenbanken arbeitet, als "Blockchain" anzukündigen. Dabei ist nicht jede verteilte Datenbank eine öffentliche Blockchain vom Bitcoin-Typ. Viele sind einfach fortschrittliche, zentral kontrollierte aber verteilte Datenbanken, die vielfältige Zugriffe ...

