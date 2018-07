Wochenausblick: Dämpfer für den DAX. Alphabet, BASF, Carrefour legen Zahlen vor!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Wie gewonnen, so zerronnen. Die Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Handelsstreit und der Vorwurf an die Europäische Union, den Euro zu manipulieren, drückten die internationalen Aktienindizes zum Wochenschluss kräftig ins Minus. Auf Wochensicht präsentierten sich somit DAX & Co kaum verändert. So schloss der DAX bei rund 12.570 Punkten und der EuroStoxx 50 bei 3.460 Punkten. Der Dow Jones pendelte sich derweil bei rund 25.100 Punkten ein.

Bei den Wechselkursen setzte sich in der abgelaufenen Woche der Seitwärtstrend ebenfalls fort. Der Euro/US-Dollar sitzt weiterhin zwischen 1,154 und 1,18 US-Dollar fest. Der Euro/GBP-Kurs klopft jedoch kräftig an der Widerstandsmarke von 0.894 GBP. Möglicherweise kommt nächste Woche der Ausbruch. Im Blick behalten sollten Anleger zudem die Rohstoffe Gold und Öl. Gold konnte sich zum Wochenschluss bei 1.230 US-Dollar und der Preis für ein Fass Brent Oil bei 72,5 US-Dollar fangen.

Die kommende Woche verspricht äußerst spannend zu werden. Neben zahlreichen wichtigen Wirtschaftsdaten steht eine Flut von Unternehmensnachrichten an.

Unternehmen im Fokus

Kommende Woche gewinnt der Datenreigen an Fahrt. Aus Deutschland kommen unter anderem Airbus, Aixtron, Axel Springer, BASF, Covestro, Daimler, Deutsche Börse, Drägerwerk, Hochtief, Kion, Klöckner, Krones, MTU Aero Engines, Puma, Sartorius und Siltronic mit Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Aus den USA erwarten Anleger unter anderem die Zahlen von Advanced Micro Devices, Alphabet, Amgen, Boeing, Exxon Mobil, Facebook, General Motors, PayPal, Texas Instruments sowie Twitter und aus Europa die Ergebnisse von Carrefour, Danone, Fiat Chrysler, Kering, L'Oreal, LVMH, Nestlé, Nokia, Philips, Repsol, Roche, Spotify und STMicroelectronics. Heidelberger Druck lädt zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

Europa - Verbrauchervertrauen Euro-Zone, Juli

Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für Juli

Deutschland - Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für Juli

Deutschland - Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, Juli

Deutschland - Gfk-Konsumklimaindex für August

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 21. Juli

USA - Auftragseingang Langlebige Güter, Juni

USA - BIP Q2, erste Schätzung

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Juli

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.630/12.760/12.800/13.000/13.150 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.400/12.500 Punkte

Das Störfeuer von US-Präsident Donald Trump zur Mittagszeit drückte den DAX zunächst auf 12.600 Punkte. Im weiteren Verlauf sackte der Index zeitweise auf 12.480 Punkte. Zum Handelsschluss konnte sich der Index zwar vom Tagestief distanzieren. Vor dem Wochenende blieben jedoch größere Käufe aus. Entscheidend dürfte sein, ob es dem Index gelingt die Hürde bei 12.600 Punkten zeitnah wieder zu überwinden. Oberhalb dieser Marke würde sich der DAX weiteres Potenzial bis 12.760/12.800 Punkte verschaffen. Kippt der Index hingegen unter 12.500 Punkte droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 12.400 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2018 - 20.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 21.7.2013 - 20.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX Index



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Punkten

Cap in Punkten

Finaler Bewertungstag DAX HX2341 259,38 11.750 35.000 21.12.2018 DAX HX1NLE 438,42 11.500 60.000 21.12.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.07.2018; 17:21 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus-Cap-Zertifikaten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Produkte auf den DAX finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Wochenausblick: Dämpfer für den DAX. Alphabet, BASF, Carrefour legen Zahlen vor! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).