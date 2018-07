(shareribs.com) London 20.07.2018 - Kupfer und Aluminium zeigen an der London Metal Exchange eine Erholung, nachdem es an den Vortagen zu teils deutlich Verlusten kam. Der schwächere Dollar sorgt allerdings nur bedingt für Unterstützung. Der Dollar hat am Freitag deutlich an Wert verloren. Auslöser dessen waren aber keine schwachen Konjunkturdaten oder eine Änderung der US-Geldpolitik. Vielmehr beklagte ...

