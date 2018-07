Der drohende Handelskrieg versetzt die Metallmärkte in Unruhe. Seit Wochen verbilligen sich Kupfer, Stahl und Aluminium. Eine Besserung ist nicht in Sicht.

Seit die USA Anfang Juni ihre Strafzölle auf Aluminium und Stahl auf die EU, Kanada und Mexiko ausgeweitet haben, stehen die Preise für Industriemetalle unter Druck. Und das betrifft längst nicht nur die Stahl- und Aluminiumpreise. Hart gebeutelt ist auch Zink, das seit Anfang Juni ein Fünftel an Wert verlor. Kupfer, das wichtigste Industriemetall, fiel am Donnerstag erstmals seit mehr als einem Jahr unter die Marke von 6.000 Dollar pro Tonne.

Die Spannungen zwischen China und den USA sind eine große Belastung für den Rohstoffmarkt. Und Besserung ist nicht in Sicht. Erst am Freitag legte US-Präsident Trump in einem Interview mit dem Wirtschaftssender CNBC nach: Er könne sich vorstellen, sämtliche Einfuhren aus China mit Strafzöllen zu belegen.

China ist der weltweit größte Nachfrager von Rohstoffen. Bei Industriemetallen wie Kupfer steht China für knapp die Hälfte der weltweiten Nachfrage.

Warum der Dollar-Kurs wichtig ist

Der Yuan hat gegenüber dem Dollar seit Mitte April acht Prozent an Wert eingebüßt. Da die Rohstoffe größtenteils in Dollar gehandelt werden, verteuern sich die Metalle. Anders ausgedrückt: Je stärker der Dollar, desto stärker belastet dies die Nachfrage nach Rohstoffen und desto stärker ist der Druck auf die Rohstoffpreise.

Außerdem sorgt sich die Rohstoffbranche um die Konjunkturaussichten für China. Zwar lag das Bruttoinlandsprodukts der Volksrepublik im zweiten Quartal noch bei 6,7 Prozent. Doch die Anlageinvestitionen sind laut Daten des Nationalen Statistikbüros auf ein historisches Tief gefallen.

Das Wachstum der Industrieproduktion hat sich zugleich deutlich abgeschwächt. Von 6,8 Prozent im Mai fiel es auf 6,0 Prozent im Juni. "Einhergehend mit dem Handelskonflikt mit den USA haben sich die Abwärtsrisiken für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...