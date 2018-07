Es gibt eindrucksvolle Parallelen zwischen dem Hype um Kryptowährungen und den Jahren, in denen Kalifornien nach Gold durchwühlt wurde.

Wohin steuert der Bitcoin, und mit ihm die vielen anderen Kryptowährungen? Einschätzungen, Hintergründe und Anekdoten gibt es jede Woche von den Handelsblatt-Redakteuren Astrid Dörner, Felix Holtermann und Frank Wiebe in unserer neuen Krypto-Kolumne "Coin & Co.". Heute Teil 25: Was der Krypto-Hype mit dem Goldrausch gemein hat.

Goldgraben war ein schwieriges Geschäft. Der Einsatz war hoch - viele Männer, die zur Zeit des Goldrausches in den Westen der Vereinigten Staaten gereist sind, haben damals ihre angestammten Berufe oder ihre Farmen aufgegeben. Manche sind sogar aus Europa oder China heraus dem Lockruf des Goldes gefolgt. Wer Glück hatte, wurde reich. Wer Pech hatte, war anschließend noch ärmer als zuvor. Denn viele sind leer ausgegangen, weil sie nichts gefunden haben. Bei anderen waren die Kosten zu hoch, oder sie versoffen und verspielten ihr Geld.

Es gab aber auch Leute, die nicht gegraben haben und dennoch verdienten. ...

