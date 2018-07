Die Deutsche Bank hat sich auch am Donnerstag und am Freitag trotz leichter Verluste noch deutlich über der wichtigen Marke von 10 Euro halten können. Dennoch sind die Vorzeichen für einen Ausbruch nach oben minimal schwächer geworden. Die Euphorie der vergangenen Tage lässt offensichtlich nach, so die Auffassung der charttechnischen Analysten. Der Wert hat dabei nach seinem Ausbruch, ausgehend von 9,10 Euro, eine weitgehende Ruhephase eingeläutet.

Damit sind die Vorzeichen für den Durchbruch ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...