Wer sich jetzt mit einem Engagement bei Tesla beschäftigt, kann in den kommenden Tagen auf weitere Aufschläge hoffen. Zumindest ist dies unverändert die vorherrschende Meinung von Chartanalysten. Denn auch nach Abschlägen von jeweils gut 1 % am Donnerstag und am Freitag sind die Notierungen weiterhin auf dem Weg nach oben. Der Abwärtstrend ist solange nicht erreicht, wie die Aktie zumindest den Wert von 270 Euro nicht nach unten durchkreuzt hat.

Insofern liegen auch hier und heute noch Aufwärtstrends ... (Moritz von Betzenstein)

