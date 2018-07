Sunrise, Florida (ots/PRNewswire) - Jazwares gab heute eine neue Partnerschaft mit Epic Games bekannt, aus der ein breites Angebot an Fortnite Spielzeugen hervorgehen soll. Der Zusammenschluss wurde von IMG koordiniert.



Jazwares neue Kollektion der Marke Fortnite bietet dem Spiel getreu Figuren, Domez, Lootboxen, Playsets, Lebenswelten, Nachbildungen von Waffen und Werkzeugen aus dem Spiel, Plüschtiere, Fahrzeuge und vieles mehr.



Judd Zebersky, CEO von Jazwares, sagte dazu: "Wir freuen uns sehr, Teil des Fortnite-Erlebnisses zu sein. Dies ist mehr als nur ein Unterhaltungsprodukt - es ist eine globale Bewegung. Unsere Produktlinie wird die Grenzen traditioneller Spielzeuge sprengen und die digitale Welt in physische Produkte umsetzen wie Fans es noch nie erlebt haben. Wir freuen uns unheimlich, diesen Weg mit Epic Games zu beschreiten."



Mark Rein, Vice President von Epic Games, fügte hinzu: "Die Zusammenarbeit mit Jazwares ist hervorragend. Das Unternehmen hat von Anfang an demonstriert, dass es das Fortnite-Universum und das, was es einzigartig macht, wirklich versteht. Im Moment arbeitet Jazwares an Dingen, die unsere Spieler bestimmt begeistern werden. Ich kann es nicht erwarten, bis die Spieler all das in einigen Monaten sehen!"



Nach ihrer Markteinführung im Dezember 2018 wird die Kollektion bei Einzelhändlern weltweit erhältlich sein.



Fortnite ist das Action-Bau-Spiel von Epic Games, in dem der Spieler bei einem riesigen PvP Battle Royal mit 100 Spielern mitspielen oder sich mit Freunden zu einem Team zusammenschließen kann, um gemeinsam die Welt vor einer Horde von Monstern zu retten. In gigantischen Welten gestalten und plündern, wo keine zwei Spiele jemals gleich sind. Fortnite Battle Royale ist kostenlos und auf PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, iOS und bald auch auf Android verfügbar.



Informationen zu Jazwares



Jazwares, ein Tochterunternehmen der Alleghany Capital Corporation, ist ein Weltmarkführer für Konsumgüter, darunter Spielsachen, Plüschtiere, Sammlerobjekte, Musikinstrumente und Unterhaltungselektronik. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Design, Entwicklung und Produktion ist Jazwares ein preisgekröntes Unternehmen, dessen Fokus zunehmend auf dem Identifzieren von Trends und deren Umsetzung in qualitativ hochwertige Produkte für Verbraucher aller Altersstufen liegt. Jazwares mit Stammsitz in Sunrise, FL verfügt über Standorte weltweit und verkauft seine Produkte in über 100 Ländern. Jazwares hat es sich zum Ziel gemacht, durch das Schaffen innovativer Produkte zu unterhaten. Das Unternehmensportfolio, darunter First Act, Russ Berrie, Applause und Zag Toys bietet eine Vielzahl dynamischer Marken im Alleinbesitz des Unternehmens sowie führende globale Lizenzen. Für mehr Informationen zu Jazwares folgen Sie uns auf @Jazwares auf Instagram und Twitter. Alleghany Capital Corporation ist ein Tochterunternehmen im Alleinbesitz der Alleghany Corporation (NYSE: Y). Mehr Informationen zu Alleghany Capital Corporation erhalten Sie unter www.alleghanycc.com.



Informationen zu Epic Games



Epic Games wurde 1991 gegründet und ist der Erfinder von Fortnite, Unreal, Gears of War, Shadow Complex und der Infinity Blade Spielserie. Epics Unreal Engine Technologie bietet klangtreue, interaktive Erlebnisse auf PC, Konsole, mobilem Endgerät, in erweiterter und virtueller Realität sowie im Internet. Unreal Engine ist kostenlos erhältlich unter unrealengine.com. Für mehr Informationen zum Studio besuchen Sie epicgames.com und @EpicGames.



Informationen zu IMG



IMG ist ein Weltmarktführer im Bereich Sport, Mode, Veranstaltungen und Medien und ist in mehr als 30 Ländern aktiv. Das Unternehmen betreut einige der weltweit besten Sportler und Mode-Ikonen, inszeniert jedes Jahr Hunderte von Live-Veranstaltungen und Entertainment-Erlebnissen für Marken und ist ein führender unabhängiger Produzent und Vertreiber von Sport- und Entertainment-Medien. IMG ist außerdem spezialisiert auf Sporttraining und die Entwicklung von Sportligen sowie auf Marketing, Medien und Lizenzierung von Marken, Sportverbänden und akademischen Institutionen. IMG gehört zum Endeavor (ehemals WME|IMG) Netzwerk.



Epic, Epic Games und Fortnite sowie die entsprechenden Logos sind eingetragene Marken von Epic Games, Inc. in den USA (registriertes U.S. Pat. & Tm. Off.) und andernorts.



