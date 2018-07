21. Juli 2018 - 00:20 Uhr - Drei volle Tage dauert nun schon die Seitwärtsbewegung des Bitcoin. Das Ende dürfte nun bald in Sicht sein. Dann massiv hoch oder runter? - Eigentlich gibt es nicht viel Neues seit gestern zu berichten. Der Bitcoin ist nach wie vor in einer Seitwärtsbewegung, die es aber in sich hat. Am gestrigen Freitag schoß der Bitcoin im 18:30 Uhr innerhalb von 90 Minuten erst von 7.500 USD (Bitfinex) auf 7.680 USD. Man dachte, ja, das ist der Ausbruch nach oben. Um dann gleich wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...