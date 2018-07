Bei den "Vision Awards" der "League of American Communications Professionals" (LACP) hat der Geschäftsbericht von Wienerberger gleich fünf Mal gewonnen, darunter in der Kategorie "Gold overall". Der Geschäftsbericht trägt den Titel "Building the Future" und ein Netzwerk ziert sein Cover. Dahinter steckt die volle Stärke der Wienerberger Gruppe, denn jeder Punkt steht für einen Produktionsstandort. Auf rund 210 Seiten gibt es umfassende Einblicke in die Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres sowie in die Strategie zur Weiterentwicklung des Unternehmens. Er konnte die internationale Expertenjury überzeugen. Bestnoten gab es auch für den Brief des Vorstandsvorsitzenden und für die...

Den vollständigen Artikel lesen ...