AZ hat enttäuschende Zahlen für das 1. Quartal präsentiert. Der Umsatz ging um 4,2% zurück und der Gewinn sogar um 35,7%. Überzeugt haben zumindest die Krebsmedikamente, deren Umsätze um 39% auf 1,23 Mrd $ nach oben schossen. Vor allem die neuen Medikamente Tagrisso und Lynparza entwickelten sich stark und spülten zusammen bereits 457 Mio $ in die Kasse. In den anderen Therapiegebieten gingen die Umsätze dagegen zurück. Der Konzern plant offenbar den Verkauf der Rechte an seinem Cholesterinsenker ... (Volker Gelfarth)

