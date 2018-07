FMC hat im 1. Quartal weniger umgesetzt und verdient. Belastet haben negative Wechselkurseffekte und Änderungen im US-Gesundheitssystem. In beiden Sparten sind Umsatz und Ergebnis gesunken. Regional ist der Konzern nur in Europa und Asien gewachsen. Die Zahl der Dialysebehandlungen stieg aber weltweit um 3% auf 12,15 Mio. Seit einiger Zeit muss der Konzern in den USA ein Medikament zur Steuerung des Kalziumspiegels, das bisher in Tablettenform über die Apotheken vertrieben wurde, in seinen Dialysezentren ... (Volker Gelfarth)

