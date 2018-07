M&S versucht so schnell wie möglich, sein überdimensioniertes Filialnetz zu verkleinern, um sich an die neuen Gegebenheiten auf dem Bekleidungsmarkt anzupassen. Schon seit Langem leidet der Konzern unter der allgemein schwachen Nachfrage in der Heimat und der Konkurrenz durch Discounter und Onlinehändler. Hinzu kamen eigene Fehler, vor allem bei der Zusammenstellung der Kollektionen. Die radikalen Umbaumaßnahmen belasteten die Bilanz des Anfang April abgeschlossenen Geschäftsjahres 2017. Der ... (Volker Gelfarth)

