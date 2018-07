Carrefour hat im 1. Quartal 2018 den Umsatz um 2,6% gesteigert. Bereinigt um Veränderungen der Ladenfläche (Like for Like) und Wechselkursveränderungen, vor allem durch die Entwertung des Brasilianischen Real, stieg der Umsatz nur um 0,4% auf 20,78 Mrd €. Das Wachstum wurde von einem schwachen Marktumfeld in Europa, einem starken Wettbewerb und einem Preisverfall für Lebensmittel in Brasilien gehemmt. In Frankreich lag der Umsatz flächenbereinigt leicht unter dem Vorjahresniveau. In Europa fiel ... (Volker Gelfarth)

