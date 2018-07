Burberry befindet sich in einer Übergangsphase und versucht, seine Marke zu revitalisieren und als reine Premium-Luxusmarke zu positionieren. 2017 wurden bei dem Unterfangen leichte Fortschritte gemacht. Klammert man den Verkauf des Beauty-Geschäfts aus, dann sind die Umsätze im Einzelhandel um 2% gestiegen. Auf der vergleichbaren Fläche lag das Plus bei 3%. Insbesondere in der Region Asien-Pazifik fanden die Produkte bei den Kunden einen guten Anklang.

