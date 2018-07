Trumps Ex-Berater will eine rechtspopulistische Bewegung in Europa gründen. Damit will Bannon ein Gegengewicht zum Starinvestor Soros werden.

Steve Bannon, umstrittener Ex-Berater von Präsident Donald Trump und Galionsfigur der radikalen Rechten in den USA, konzentriert sich einem Medienbericht zufolge jetzt auf Europa. Er wolle eine Bewegung (The Movement) gründen und damit eine rechtspopulistische Revolte vor den Wahlen zum Europaparlament im Frühjahr 2019 auslösen, berichtete das Nachrichtenportal "Daily Beast" am Freitag.

Der 64-Jährige plane, nach den Zwischenwahlen in den USA ...

