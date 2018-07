Im Zuge der X-Bow Battle -Tage am Salzburgring überreichte KTM einen neuen KTM X-BOW GT an die österreichische Polizei. Der Sportwagen wurde an den Generalsekretär des Innenministeriums Peter Goldgruber von Hubert Trunkenpolz (CSO KTM) vor Beginn des Rennens übergeben. "Es ist uns eine Ehre, als einziger Automobilhersteller des Landes die österreichische Exekutive mit unserem Leichtgewichts-Sportwagen KTM X-BOW ausrüsten zu dürfen. Das Fahrzeug feiert in diesem Jahr bereits sein zehnjähriges Jubiläum, zieht die Aufmerksamkeit aber wie am ersten Tag auf sich. Wir freuen uns außerordentlich, dass die Polizei die Attraktivität unseres Produktes für Ihre Marketing- und Rekrutierungs-Aktivitäten nutzen wird und...

