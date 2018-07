Geely hat in der vergangenen Woche gezeigt, wohin die Reise für den Wert vermutlich gehen wird. Der Titel hat nach einer kleinen Pause ging es erneut abwärts. Am Ende der Woche wurde gar eine bedeutendere Untergrenze wieder avisiert. Konkret: Geely befindet sich in einem charttechnischen Abwärtstrend. Die Kurse sind von 2,20 Euro ausgehend wieder um etwa 5 % gefallen und verlaufen nun in Höhe von 2,09 Euro. Hier befindet sich ein Zwischentief. 2,00 Euro sowie darunter dann 1,92 Euro sind die ... (Frank Holbaum)

