Tesla könnte in den kommenden Sitzungen zu einem der großen Gewinner an der Börse werden. Diese Vermutung äußern zumindest einige charttechnische Analysten nach einer relativ durchwachsenen Börsenwoche, in der jedoch zumindest wichtige Signale für einen stabilen Trend gesetzt worden sind. Nachdem die Aktie ausgehend von Zwischentops deutlich schwächere Notierungen avisiert hatte ist sie derzeit auf einem Niveau um die 270 Euro auf einem Boden angekommen. Damit steigen die Chancen auf einen Ausbruch ... (Frank Holbaum)

