Die Lufthansa hat in mehrfacher Hinsicht eine starke Woche hinter sich gebracht. Der Wert konnte immerhin in einer kleinen Erholungsphase eine wichtige Unterstützung bestätigten und überraschte damit alle Skeptiker. Nun könne es vergleichsweise schnell wieder nach oben gehen, erwarten die Kritiker mit der Hoffnung, die Bodenbildung möge auch zu einer neuen Aufwärtsdynamik beitragen. Dabei ging es binnen Wochenfrist um mehr als 3 % nach oben. In zwei Wochen hat die Aktie deutlich mehr als 5 % ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...