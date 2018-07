Aixtron ist einer der Gewinner in der vergangenen Handelswoche am deutschen Markt gewesen. Der Wert konnte mit einem Aufschlag von fast 6 % den kürzlich begonnenen Korrekturmodus nach oben wieder aufnehmen. Dies sollte sich in den künftigen Handelssitzungen in Kursgewinnen von 10 % und mehr niederschlagen, meinen die charttechnischen Analysten und erwarten hier beste Chancen. Im Einzelnen: Der Wert hat auch im Zeitraum von zwei Wochen absolut überzeugen können. Es ging um 24 % nach oben, so die ... (Frank Holbaum)

