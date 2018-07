E.ON ist schon wieder etwas gefallen - am Freitag ging es um etwas mehr als 1 % nach unten. Dennoch befindet sich das Unternehmen in einer äußerst starken Phase, meinen die charttechnischen Analysten. Denn der Wert hat kurzfristig einen durchaus starken Aufwärtstrend erreicht. Die Aktie könne in diesen Tagen durchaus bald schon auf mehr als 10 Euro klettern. Dann würde sich die Aufwärtsfahrt nach Meinung der Analysten mit hoher Sicherheit noch einmal schneller nach oben realisieren lassen. Der ... (Frank Holbaum)

