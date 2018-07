Der legendäre Fußballspieler Didier Drogba kann sich nun zu der wachsenden Liste von Prominenten zählen, die in diesem Jahr Kryptowährungen unterstützt haben. Drogba fungiert nun als offizieller Botschafter für die Social-Networking-Plattform basierend auf der All Me-Kryptowährung. Drogba erklärte, er glaube an das Projekt und trug zudem ein Shirt mit dem Logo von All Me, um seine Unterstützung zum Ausdruck zu bringen. Zusammen mit anderen Prominenten nutzte er das All.me Netzwerk, um seine privaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...